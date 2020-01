Brian Cage ha sido una de las estrellas más brillantes de IMPACT Wrestling desde el abrupto final de Lucha Underground. Primero fijó su mirada en el Campeonato de la Division X, rápidamente destronando a Matt Sydal durante su primer año con la compañía.

Pronto pasaría al panorama del Campeonato Mundial IMPACT. Después de librar una rivalidad con personas como Killer Kross y Moose, finalmente desafiaría las probabilidades y derrotaría a Johnny Impact para coronarse Campeón Mundial IMPACT. Sin embargo, su reinado estuvo plagado de lesiones y estuvo fuera de la televisión durante meses.

Finalmente, Sami Callihan lo destronó, dejando a Cage sin nada más que lograr. La noche de este domingo, en el especial de IMPACT Wrestling Hard To Kill, se suponía que enfrentaría a Rob Van Dam en un mano a mano. Sin embargo, fue atacado por RVD antes de sonar la campana y la lucha no se llevó a cabo.

► Brian Cage firmó con AEW

Si bien fue un movimiento extraño por parte de la compañía, ahora está claro por qué ese encuentro terminó de la manera en que lo hizo, ya que inmediatamente después de ser llevado atrás del escenario (luego del ataque de RVD), se reveló que Cage había concluido su relación contractual con IMPACT Wrestling y habría firmado un acuerdo de varios años con All Elite Wrestling.

A pesar de que Brian Cage firmó con AEW, no se ha revelado detalles de cuándo debutaría con la compañía. Lo único cierto es que Cage cumplirá con el resto de sus compromisos independientes previamente adquiridos, la firma no afectará a ninguna de ellas, lo que significa que podrá enfrentarse a David Starr el 23 de enero próximo en el espectáculo interpromocional entre Bar Wrestling y GCW.

Brian Cage es considerado uno de los mejores agentes libres en el mundo de la lucha profesional de hoy, que cuenta con una increíble mezcla de movimientos de alto vuelo y poder. No cabe duda de que Cage puede rivalizar con prácticamente cualquiera en AEW y lograr hacer una historia convincente. Es una gran pérdida para IMPACT, pero una gran adición para All Elite Wrestling, quien todavía no ha oficializado la contratación.

A propósito de AEW, Cage estuvo cerca de aparecer en el primer Casino Battle Royale en Double or Nothing en mayo pasado, pero Don Callis, de IMPACT, le impidió aparecer ya que no creía que fuera lo mejor para ellos tener a su Campeón Mundial perdiendo en una batalla campal que no formaba parte del espectáculo principal.