Ahora mismo, la rivalidad entre Roman Reigns y King Corbin se ha inclinado en favor del rudo. Recordemos que el «Rey» fue el que venció en su combate en TLC 2019, y ahora, en el último Friday Night SmackDown, cuando parecía que la adición de los Uso la semana anterior hacía pensar que el «Big Dog» inclinaría la balanza a su favor, Corbin tenía su as bajo la manga en la dupla de The Revival, y posteriormente se sumó Robert Roode, quien volvió de su suspensión, y los rudos quedaron en pie.

Recordemos que hace poco más de un mes, Corbin y Ziggler lograron humillar a Roman Reigns en SmackDown, esposándolo contra el esquinero y haciéndole comer comida para perros. Parece que el uso de la comida para perros ha sido un éxito para WWE, ya que los videos de este segmento en Youtube han generado un gran numero de visualizaciones respecto a otros videos publicados por la compañía.

Por si lo anterior no fuera suficiente, la compañía ha anunciado para sus eventos no televisados sendos encuentros entre Roman Reigns y King Corbin, cuyo perdedor «comería comida para perros».

Precisamente, en uno de esos encuentros en vivo llevado a cabo la noche de este sábado en Dayton, Ohio, Roman Reigns derrotó a King Corbin en un combate donde «El perdedor pierde comida para perros». Según la estipulación, Corbin se vio obligado a comer comida para perros en el medio del ring después del encuentro, y luego fue rematado con un Superman Punch por parte de Reigns para poner fin al segmento, que formó parte del evento principal.

😂😂😂 that's what you call sweet revenge! @WWERomanReigns got to feed Corbin dog food in their match last night! #WWEDayton #WWELive

(Cr/TJSmooth) pic.twitter.com/0USQdFi9i0

— Handy {Team Roman Reigns} (@Yessir_Handy) January 12, 2020