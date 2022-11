«(…) El promotor en ese momento me dijo que quería cambiar mi nombre a Pete Lightning. Le dije que me la chupara. Me dijo: ‘Hazlo, o no te consideraré para estar en los programas principales de CZW’. Yo estaba como: ‘Lo que sea’, así que lo hice». Durante su reciente entrevista con Vulture, entre otras cosas, MJF esuvo rememorando sus años como luchador profesional independiente, que fueron desde que comenzara su carrera en 2015 hasta 2020; estuvo en AEW desde sus inicios en 2019 pero a comienzos del año siguiente aún estuvo trabajando en compañías como MLW.

► Los años indies de MJF

Y como todos los miembros de esta alocada y preciosa industria de los encordados, vivió tanto buenos como malos momentos. Hoy nos hacemos eco de uno de los segundos también trayendo un extracto de dicha entrevista. El Campeón Mundial de Peso Completo AEW es judío –recientemente criticaba a Kanye West y Kyrie Irving por sus comentarios antisemitas– y tuvo que soportar a algunos idiotas cuando viajaba de un show indie a otro. Cuenta que en una ocasión hubo personas (entendemos que otros luchadores) a los que les pareció divertido dibujar un símbolo nazi en su bolsa.

“Cuando viajas como luchador profesional y atleta y vas a estos pueblos pequeños, escuchas a la gente gritar ‘kike’. Hará que los luchadores a los que les dejarás tus llaves y pensarán que es divertido dibujar un símbolo nazi en sus bolsas”.

Aquellos tiempos quedaron atrás y en la actualidad MJF está en el mejor momento de su carrera. Y parece que ni mucho menos ha alcanzado todo su potencial.

