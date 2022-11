‘Stranger Things’ de Netflix es una de las grandes series de los últimos tiempos y la nueva ‘Mortal Kombat’ no alcanza a tanto pero es la última película de una franquicia de renombre mundial. ¿Qué tan bueno hubiera sido para Bobby Lashley participar en ambas producciones? Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Lo cuenta en su reciente entrevista en Sidewalk Entertainment. Es interesante apuntar que «El Todopoderoso» sigue desarrollando su carrera como actor; acaba de hacer el cortometraje ‘Kill or Be Killed’. Y el año pasado estrenó ‘Green Ghost and the Masters of the Stone’.

► Las ofertas a Bobby Lashley fuera de WWE

“Hice un puñado de películas cuando estaba en el medio (antes de volver a WWE) cuando estaba peleando por un tiempo, desde mi primera carrera en la WWE hasta mi segunda carrera. Hice unas cuatro o cinco (películas). Pequeñas, pequeñas películas. Necesitaban a un gran villano y yo hice ese papel. Por supuesto, me mataron cada vez. Me ofrecieron cosas después. Me ofrecieron Mortal Kombat. Stranger Things. Había muchos proyectos diferentes que me ofrecieron. En ese momento, no estaba realmente enfocado en hacer eso.

«Estaba peleando en ese momento, estaba tratando de volver a la lucha libre profesional. La parte de actuación era algo que me interesaba, pero no creo que fuera el momento adecuado. Cuando regresé a la WWE, comencé a tomar más clases de actuación, a trabajar en eso y ahora estoy más abierto a hacerlo. Tenemos algunos proyectos diferentes en marcha en este momento. Puedo verme pasando a un papel más importante y haciendo más películas cuando disminuya la velocidad en la lucha libre profesional«.

¿Os hubiera gustado ver a Bobby Lashley en ‘Mortal Kombat’ y ‘Stranger Things’?