» Maldita sea, ustedes son j*didamente tontos. Sin ofender. ¿Eres j*didamente estúpido? Idiotas que mordisquearon cada palabra que tenía que decir en los últimos dos meses, ¿eh? Quiero ganármelo. ‘Quiero…’. ¡A la mi*rda! Me lo merezco porque soy el mejor luchador del p*to mundo. Cada uno de ustedes lo sabe. En el micrófono, en el ring, nadie me puede tocar. Eso es un hecho, nadie está a mi nivel. Y pensar que ustedes todavía me creyeron cuando hablé del maldito Tony Khan (…)». Con estas palabras MJF se dirigía a los periodistas tras Full Gear 2022.

► MJF y los perdedores de Twitter

Y no tiene una opinión mejor sobre los fanáticos. Dichas declaraciones podrían ser también para ellos pero a ellos se dirigió recientemente en Vulture.

“Creo que la razón por la que soy tan genial, súper humilde, súper radical y súper querido por todos los que se cruzan en mi camino es porque, en este momento, vivimos en una era en 2022 donde todos están aterrorizados de decir lo que piensan.

«Creo que el mayor error que cualquiera puede cometer es poner en valor la opinión de personas a las que no acudirían. No estoy preguntando al tipo que tiene un perfil en Twitter que simplemente tuiteó: ‘Oh, no creo que me guste la forma en que MJF usa sus bufandas’.

«No hay una parte de mí que diga: ‘Maldita sea, necesito llamar a @wetwillie6969 y preguntarle su opinión sobre mis bufandas’. Creo que ese es un gran problema con mi generación. Simplemente creo que a la gente le encanta la autenticidad, y creo que el nombre del juego es autenticidad. En un mundo falso, la gente quiere ver gente real y no hay nadie más real que yo”.

¿Qué os parecen las palabras de MJF?