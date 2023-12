MJF: «John Cena ama lo que hago en AEW»

The Iron Claw, la película que narrará la vida de la famosa y trágica familia de lucha libre los Von Erich, llegará al cine el 22 de diciembre. Sin embargo, antes de su estreno mundial, se realizó una presentación exclusiva para los actores de la cinta, la prensa y otras personalidades del mundo de la lucha libre y el cine.

La gran figura de WWE, y también reconocido actor de Hollywood, John Cena, dijo presente en la premiere de la cinta, y hasta compartió y se tomó fotos con MJF en la alfombra roja. A ambos se les vio hablando durante un buen tiempo.

► John Cena alabó el trabajo de MJF en AEW

En una reciente entrevista con Sports Illustrated Media, el actual Campeón Mundial de Peso Completo AEW, reveló lo que habló y lo que le dijo el 16 veces Campeón Mundial en WWE, empresa rival de AEW. Estas fueron sus palabras:

«Somos dos tipos que somos fanáticos enormes del trabajo del otro. A él le encanta y ama lo que estoy haciendo en AEW, y obviamente, yo admiro todo lo que ha hecho en la lucha libre profesional en general. Es fácilmente un miembro del Salón de la Fama de primera votación, y creo sinceramente que yo también soy un futuro integrante del Salón de la Fama de la lucha libre profesional.

«Intercambiamos saludos y conversamos acerca de cómo admiramos el trabajo del otro. Le dije directamente que lo considero una verdadera inspiración. Lo que ha logrado con Make-A-Wish y todos esos niños a los que les ha concedido el deseo de conocerlo.

«Y también cómo ha logrado trascender completamente fuera del ámbito del deporte de la lucha libre profesional, es algo que también he empezado a hacer, y estoy realmente orgulloso de ello. No creo que hubiera podido lograrlo sin seguir los pasos de estos grandes gigantes de la historia de la lucha libre profesional, como él, Batista o The Rock. Si no fuera por ellos, no me tomarían en serio como actor».