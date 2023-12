Así luce John Cena en el póster de ‘Argylle’

Este puede ser el mejor año en la carrera de John Cena en Hollywood hasta ahora, empezando por su participación tanto en ‘Barbie’ como en ‘Fast X’. No podemos comparar sus roles porque en uno es uno de los secundarios más relevantes mientras que en el otro solo realiza un cameo pero ambas son dos de las películas más grandes de 2023. Además, hizo ‘Hidden Strike’ con Jackie Chan. Veremos qué tal el 2024, para el cual tiene varias producciones pendientes. Hoy hablamos de una de ellas: ‘Argylle’.

Y empezamos por la noticia que nos ocupa: cómo luce el 16 veces Campeón Mundial de WWE. Lo sabemos gracias al póster, en el que comparte protagonismo con las demás estrellas -salvando las distancias entre todas- del film: Henry Cavill, Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Dua Lipa, Catherine O’Hara y Ariana DeBose. El propio The Champ lo comparte en una reciente publicación en redes sociales y sus seguidores están encantados con el adelanto:

«¡Cuanto mejor sea el espía, mejor será la mentira! Matthew Vaughn ha reunido un elenco increíble (de personajes) para ‘Argylle’. ¡En cines el 2 de febrero!».

The greater the spy, the better the lie! Matthew Vaughn has brought together an incredible cast (of characters 😉) for #ArgylleMovie! In theaters February 2nd! pic.twitter.com/zTgv3ArxAf

— John Cena (@JohnCena) December 13, 2023