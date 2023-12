Como es tradición, el diario Deportivo Tokyo Sports anunció la lista de ganadores a lo mejor de 2023, dentro de la lucha libre profesional japonesa.

► Tetsuya Naito gana el premio MVP por cuarta vez

Esta es la edición 50 de estos premios que se entregan desde 1973. Se volvió a contar con el legendario Kenta Kobashi como parte del comité de selección, de un total de 19 miembros, en su mayoría periodistas.

Tetsuya Naito ganó el prestigioso Premio MVP de la lucha libre profesional que otorga Tokyo Sports en éste 2023. La victoria de Naito en el G1 Climax y tener el honor de ser el último oponente oficial de Keiji Muto antes de su retiro en febrero le dieron a Naito el reconocimiento, que no ganaba desde 2020, y es el cuarto en su palmarés.

La votación por parte del grupo de periodistas, dio a Naito un triunfo arrasador en la terna donde también estaban nominados Hiromu Takahashi, SANADA y Kenoh.

Hiromu Takahashi tuvo que conformarse con el Premio a la Mejor Actuación, a pesar de que está a punto de cumplir un año como Campeón de Peso Jr. IWGP y organizar el «All Star Jr. Festival», que requirió un enorme esfuerzo de reunir en un escenario a los mejores pesos junior profesionales de la lucha libre japonesa.

El comité de selección concedió el Premio al Mejor Equipo para Hirooki Goto y YOSHI-HASHI, quienes integran la dupla Bishamon, ganando este reconocimiento por primera vez. Bishamon son los actuales Campeones de Parejas IWGP y tres veces ganadores de la World Tag League.

Bishamon se impuso por un solo voto a Saito Brothers (Jun y Rei Saito). Otros equipos que compitieron fueron Team 200km (Chihiro Hashimoto y Yuu), Astronauts (Takuya Nomura y Fuminori Abe), Suwama y Hideki Suzuki y la unidad «House of House» liderada por EVIL.

La lucha entre Shinsuke Nakamura y The Great Muta, considerada como «de otra dimensión«, fue la elegida por el comité de selección como la Lucha del Año. Esta es la tercera vez que Nakamura gana el premio y la primera vez en nueve años; para Great Muta, fue la primera y única ocasión, ya que está oficialmente retirado. El combate tuvo lugar el 1 de enero, en el evento de Año Nuevo de NOAH.

Otro premio que correspondió a NOAH, fue el concedido a Kenoh, por el Espíritu Combativo. El beligerante luchador enfrentó en su terna a Katsuhiko Nakajima, Jake Lee y Yuma Aoyagi pero la conquista del Campeonato de Peso Completo GHC y su labor de divulgación de la lucha libre por YouTube, le valieron ganar el premio.

Yuma Aoyagi dio a AJPW el Premio a la Técnica, que gana por primera vez. En 2017. Aoyagi se llevó el premio a Novato del Año y esta nueva nominación le resultó gratamente sorpresiva.

Yuma Aoyagi superó en la votaciones a SHO, Zack Sabre Jr., Yuji Nagata, Yota Tsuji, Kazuki Hirata de DDT y Fujita «Jr.» Hayato de Michinoku Pro Wrestling. A principios de julio, Nagata conquistó la Triple Corona; su reinado duró cuatro meses con cinco defensas exitosas.

Por segundo año consecutivo, AJPW se quedó con el Premio a Novato del Año. En 2022 fue Yuma Anzai el vencedor y en el presente año el reconocimiento quedó en manos de Saito Brothers (Jun y Rei).

Los gigantescos gemelos arrasaron en la votación con 13 de 19 votos. Este año, Saito Brothers ganaron el Campeonato Mundial de Parejas AJPW y el Campeonato G-INFINITY de GLEAT. Al recibir la noticia de este premio no se inmutaron, pero su furia se desató cuando supieron que Bishamon se llevaron el premio a Equipo del Año sólo por un voto por arriba de ellos.

La lesionada luchadora de Stardom, Tam Nakano ganó por primera vez el Premio a Luchadora del Año. Nakano se impuso en la primera ronda a Unagi Sayaka, Saori Anou, Rina Yamashita y Miyu Yamashita.

Nakano ha tenido un año turbulento. En abril, derrotó a su archirrival Julia para ganar por primera vez el Campeonato World of Stardom. En mayo, ganó una lucha por el doble título contra Mina Shirakawa, convirtiéndose en la segunda doble campeona con el campeonato mundial y el Wonder of Stardom seis años. Lamentablemente, en octubre se lesionó la rodilla izquierda y tuvo que renunciar al campeonato máximo de Stardom.

Tokyo Sports AWARDS 2023 – Lista de ganadores

– Luchador del año (MVP): Tetsuya Naito (NJPW)

– Lucha del año: Shinsuke Nakamura vs. Great Muta (NOAH, 01.01.2023)

– Equipo del año: Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) (NJPW)

– Premio Espíritu Combativo: Kenoh (NOAH)

– Premio a la técnica: Yuma Aoyagi (AJPW)

– Novato del año: Saito Brothers (Jun Saito y Rei Saito) (AJPW)

– Premio a la Mejor Actuación: Hiromu Takahashi (NJPW)

– Joshi Wrestler del año: Tam Nakano (Stardom)