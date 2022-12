El diario Deportivo Tokyo Sports anunció la lista de ganadores a lo mejor de 2022, dentro de la lucha libre profesional japonesa.

Este reconocimiento se otorga a los luchadores más destacados durante el presente año; los ganadores se eligen mediante la votación de un grupo de 17 periodistas; el legendario Kenta Kobashi forma parte del comité de selección.

Esta es la edición 49 de estos premios, instaurados desde 1973.

El comité de selección determinó a los ganadores de los premios Tokyo Sports Pro-Wrestling Awards 2022. Ganaron talentos de New Japan Pro-Wrestling, Stardom, GLEAT y All Japan Pro Wrestling.

Okada recibió 15 de los 17 votos editoriales de la publicación para ganar el premio más importante por quinta vez.

Congratulations to Kazuchika Okada on being voted the 2022 Tokyo Sports pro-wrestling MVP!

Okada vs Ospreay MOTY!

Great-O-Khan and Jeff Cobb take best tag team!

O-Khan Fighting Spirit award!

Lindaman takes Best Technique, Syuri female MVP!https://t.co/xwwutnLEbL#njpw pic.twitter.com/CCNtK7maPX

— NJPW Global (@njpwglobal) December 15, 2022