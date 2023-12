Un nuevo documental de VICE TV dentro de su serie ‘Nine Lives Of…’ profundizará en la vida y carrera de Hulk Hogan. Una vida caótica y una carrera legendaria, titulábamos en SÚPER LUCHAS hace unos meses un artículo en el que recogíamos estas declaraciones suyas:

«Exesposas, exnovias, hijos, problemas empresariales, problemas de dinero, tres o cuatro tipos que querían matarme por la espalda. No pensaba en nada. Cuando estaba en el ring, estaba completamente en el momento.

Esa era mi actitud, porque si yo no lo creía, no iba a lograr que ellos lo creyeran. Así que estaba tan concentrado en ese personaje, vivía a través de esa experiencia, y eso me ayudó a superar muchas situaciones complicadas«.

► El ascenso y caída de Hulk Hogan

Nuestros compañeros de SEScoops nos ofrecen toda la información disponible hasta ahora sobre esta nueva producción enfocada en The Hulkster, uno de los luchadores más grandes de todos los tiempos:

«Pronto, los fanáticos podrán ver muchos de los momentos altos y bajos de la carrera de Hulk Hogan en una nueva serie que llegará a VICE TV.

La increíble y controvertida carrera de Hogan será destacada en la nueva serie de VICE TV, ‘Nine Lives Of…’. Como sugiere el título, el programa explora las controversias de celebridades y cómo se les han dado múltiples segundas oportunidades. El episodio sobre el miembro del Salón de la Fama de la WWE en dos ocasiones se estrenará el miércoles 10 de enero de 2024, a las 10 PM.

Hogan no será el único nombre de gran envergadura examinado como parte de ‘Nine Lives Of…’ El miembro del Salón de la Fama de la WWE, Arnold Schwarzenegger, y el fallecido Paul ‘Pee Wee Herman’ Ruebens también serán destacados. Ambos hicieron numerosas apariciones para la WWE. Dave Chapelle, Howard Stern, Tiger Woods y la serie animada South Park son algunos de los que se cubrirán».