Arn Anderson se acuerda, tratando diversos temas relacionados, cuando en 1994 Bobby «The Brain» Heenan cambió la WWE por la WCW, en un episodio reciente de su pódcast, The ARN Show. He aquí una de las razones por las que es tan interesante que luchadores o exluchadores tan grandes tengan su propia plataforma. Como diría el AuronPlay de antaño: «Toma papel y boli», que se viene clase de historia.

► De WWE a WCW

“Bobby era una estrella tan grande y un heel tan candente en la WWE… Cuando empezaban los cánticos de ‘Weasel’, era mejor que cerraras la lucha en cualquier arena de todo el país porque eso la opacaba. Estaba ardiendo. Y era un odio auténtico porque era un verdadero imbécil, y su ingenio era tan agudo. Nadie podía superarlo en ingenio, ya sabes. Y simplemente era uno de esos tipos que, aunque pasó de ser un mánager y un comentarista a tiempo parcial, si se sentaba, alguien decía, ‘Está a cargo’. Nadie lo cuestionaba.»

► La importancia de su firma en 1994

«Bueno, le dice al mundo de la lucha libre que estás invirtiendo en tu producto. Estás obteniendo lo mejor que está disponible, y eso es interesante.»

► Un calendario mejor en WCW

«Estoy seguro de que estuvo allí (WWE) durante una década o más. Cuando trabajas el horario y viajas de la manera en que todos lo hacen que trabajan allí, y ahora tienes otra opción. Digamos que estás trabajando una cuarta parte del tiempo y viajando mucho menos, gran parte de ello centrado alrededor de Atlanta y simplemente un breve descenso a Macon, hasta Chattanooga, o lo que sea, bajando a Columbus y haciendo esos programas de televisión, es mucho mejor que volar de costa a costa y trabajar los cientos de días que esos tipos hacían. Todos los que se iban de allí, simplemente iban y se quemaban.»

► Un Bobby Heenan diferente en WCW

«Él era nuestro mánager. Simplemente estaría en la televisión. No iba a los shows en vivo; ocasionalmente, si estábamos en el Madison Square Garden o en LA o uno de los grandes lugares así, aparecería. No estaba en la carretera en muchos eventos. Todos sus chicos estaban, ya sabes, en la televisión. Ni siquiera saldría con todos en la televisión porque eso diluiría a quien se destacara en ese programa. Si solo teníamos una lucha casual, digamos que a veces no saldría con nosotros porque iba a estar con John o Haku o alguien, o Rick Rude o alguien en el evento principal. Así que no querías diluir eso.»