Roban famoso auto de Slim Jim, patrocinador de WWE

Slim Jim patrocionó WWE, por ejemplo, en 2023 en los eventos premium SummerSlam y Fastlane. En este segundo, LA Knight llegó a la arena en su famoso auto.

Un auto el cual fue robado, según informan desde Slim Jim:

CHICAGO, 19 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ — Slim Jim, el icónico snack proteico de América, sufrió el robo de su Nissan Z personalizado, conocido por los fans como Fast Meat. El vehículo estaba en movimiento como parte de su colaboración continua con la World Wrestling Entertainment (WWE), haciendo paradas recientes en Chicago para el evento Survivor Series antes de dirigirse a Los Ángeles para una grabación de video personalizada. El auto robado fue visto por última vez en California.

Mientras avanza la investigación policial, la marca ha lanzado la campaña #FindFastMeat, llamando a su leal base de seguidores, la Long Boi Gang, para que ayuden a difundir la noticia del robo. Si alguien tiene pistas o ve el auto personalizado de Slim Jim, Fast Meat, se les anima a enviar información al Departamento de Policía de Los Ángeles a través de https://www.lacrimestoppers.org/.

Thanks to @slimjim , the winners of the #getsavagecontest had some Savage moments at @WWE #SurvivorSeries ! @ZoeyStarkWWE pic.twitter.com/gkmcrjBSX3

«Aunque sabíamos que nuestro auto personalizado era algo especial, nunca imaginamos que alguien lo robaría», comentó Ashley Spade, Vicepresidenta y Gerente General de Snacks en Conagra Brands. «Continuamos colaborando estrechamente con las autoridades y pedimos a todos que, si lo ven, lo reporten a la LAPD».

El llamativo vehículo personalizado había captado la atención de entusiastas de los autos y fans en los últimos meses, gracias a sus características codiciadas, como un exterior llamativo, un interior de cuero amarillo personalizado, iluminación LED debajo del vehículo y un exclusivo soporte para Slim Jim para disfrutar mientras viaja. Además, incluía un dispensador único de Slim Jim en la guantera, lleno de barras de carne Slim Jim, y algunos «huevos de Pascua» para los seguidores más devotos, como un interior de tela con números 69, un 420 oculto y el emblema de Long Boi Gang para mostrar afecto a la comunidad de Slim Jim. Además, todas estas personalizaciones fueron realizadas por uno de los talleres de autos personalizados más icónicos de Hollywood.

You got a look at @RealLAKnight & #FastMeat in the new @SlimJim commercial during #SurvivorSeries— keep your eyes peeled for even more events, sweepstakes, & chats with WWE’s biggest Superstars. Let’s get #SAVAGE! #ad #SnapIntoASlimJim pic.twitter.com/qv3GW0DMUV

— WWE (@WWE) November 30, 2023