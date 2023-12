¿Top Dolla se robó el carro Nissan Z personalizado de WWE?

Recientemente, fue viral la noticia del hecho de que el carro Nissan Z personalizado con la marca de Slim Jim y de WWE, que se mostró bastante durante el más reciente evento premium de WWE, Fastlane, había sido robado. Nadie sabe quién pudo haber cometido el hurto de este carro, que cuesta un ojo de la cara.

De hecho, Ashley Spade, Vicepresidente y Gerente General de Snacks en la empresa Conagra Brands, expresó su sorpresa y la de la casa matriz de Slim Jim por el robo de este auto, conocido por los fans como el Fast Meat, y el cual también apareció en noviembre en el evento premium Survivor Series de WWE y ha estado en otros eventos.

El carro fue visto por última vez en California, y hasta en redes sociales, Slim Jim ha solicitado ayuda a quien lo vea, mientras transcurre la investigación policial en curso. Esto declaró Spade:

«Sabíamos que teníamos algo especial con nuestro auto personalizado, pero no teníamos idea de que sería tan solicitado que alguien lo robaría. Seguimos trabajando estrechamente con las autoridades y pedimos a cualquiera que lo vea que lo informe al Departamento de Policía de Los Ángeles».

La noticia se hizo viral, y la ex Superestrella WWE, Top Dolla, quien se encuentra preparándose para volver al ring en la escena independiente, se «atribuyó» en forma de broma la autoría de este robo:

Remember when twitter thought I was the short chubby brother that tackled Seth on RAW like 2 years ago?

For future reference, I am wayyyy more likely to be behind something like this… https://t.co/Ue4wm4wLOt

— Dolla 💰 (@AJFrancis410) December 20, 2023