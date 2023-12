CM Punk se acuerda de John Cena, Rey Mysterio y Eddie Guerrero

Los fans dsean descubrir qué le depara el futuro a CM Punk en WWE, por ejemplo, en su rivalidad con Seth Rollins o su combate con Dominik Mysterio. En cambio, ahora miramos a su pasado para hablar de John Cena, Rey Mysterio y Eddie Guerrero. De ellos estuvo hablando el Best in the World recientemente en Elite Comics11.

Sobre la lucha donde realmente empezó a entender las cosas como luchador: «Dios, ¿una lucha? ¿Una lucha donde descubrí las cosas? Realmente no lo sé. Tendría que pensarlo mucho y tal vez trabajar con Rey Mysterio y Eddie (Guerrero) por primera vez. Hicimos un triple amenaza en una especie de gimnasio escolar en algún lugar de Indianápolis o en algún lugar de Indiana para IWA (Mid-South). Fue cuando Eddie estaba entre trabajos. Rey, WCW acababa de cerrar. Rey fue uno de los chicos que no firmó con la WWE de inmediato y eso me puso en el mapa, pero también me dio muchas cosas que… sabía que no era tan bueno como pensaba en ese momento, ¿sabes? Trabajar con profesionales como Rey y Eddie y eso, simplemente me puso en el camino de que hay un nuevo nivel para mí después de trabajar con estos chicos y tengo que esforzarme por llegar a él, ¿sabes?».

Eddie Guerrero vs Rey Mysterio vs CM Punk

Sobre trabajar con Rey Mysterio en la WWE: «Y luego, trabajar con Rey cuando me llamaron al elenco principal, especialmente el asunto de la Straight Edge Society, puedes comparar y contrastar a los CM Punks de esos dos periodos diferentes y trabajar tan frecuentemente con Rey realmente se sintió como un nivel más, porque él era mi prueba de fuego. Podía usar a Rey como comparación. Vale, estaba aquí cuando trabajé con Rey la última vez. Ahora estoy aquí y luego confiaron lo suficiente en mí como para trabajar con John Cena prácticamente todos los días, todas las noches durante bastante tiempo».

Sobre trabajar con John Cena: «Estábamos casados el uno con el otro y siempre era una noche libre y siempre era fácil y cuando te encargan trabajar con el tipo que prácticamente es el motor que hace funcionar a la empresa en ese momento, es como, está bien, lo descubrí entonces. Pensé, bien, lo sé. Confían lo suficiente en mí y no haré nada estúpido, no lastimaré al tipo. Siempre fue bueno y de calidad, fue divertido y fue diferente y confiaron en mí para mantenerlo diferente y no fue lo mismo todo el tiempo«.