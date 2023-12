Dominik Mysterio espera seguir brillando en WWE en 2024

Dominik Mysterio ha sido uno de los mejores luchadores de WWE en 2023. Para Shawn Michaels, el MVP:

«Para mí, Dominik Mysterio es el MVP de WWE este año. Cada vez que viene aquí, lo veo y es el tipo que más duro trabaja del negocio. Ha sido un ‘iron man’ para nosotros. (….) Pienso que desde el punto de vista de la compañía, todos estarán de acuerdo conmigo».

► El 2024 de Dominik Mysterio

¿Cómo será su 2024? Cualquiera pensaría que todavía mejor. El cielo es el límite para Dirty Dom. Pero eso está por descubrirse. Parece demasiado pronto para que se hable de una victoria en el Royal Rumble o de una lucha titular en WrestleMania pero no hace mucho él mostraba interés en el Campeonato Intercontinental.

Dicho esto, cuanto menos, el joven luchador espera seguir brillando en el nuevo año, como le dice a The West Sport.

«Espero que sí. Soy un jugador de equipo en cuanto a Judgment Day, así que estoy listo para lo que sea que se nos avecine». Al preguntarle sobre todo lo que ha logrado en 2023, Dominik dijo: «Solo estoy agradecido, estoy muy agradecido de estar en la posición en la que estoy, me estoy divirtiendo mucho. No tengo quejas aquí. Estoy en Australia con Mami. Nunca había estado aquí antes, así que el hecho de que pueda viajar por el mundo y hacer todas estas cosas locas y emocionantes, definitivamente es muy divertido».

Dominik está viviendo lo que soñaba hasta no hace tantos años. Claramente, era imposible saber qué le depararía su carrera, en 2020 (ni cuando de pequeño acompañaba a su padre en WWE) no existía The Judgment Day ni Rhea Ripley era su Mami ni mucho menos podía esperarse (o incluso deseaba) que todo el público se uniera contra él.