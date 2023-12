Konnan selecciona al luchador más aburrido en televisión

Konnan vivió en los años 90 el boom de los luchadores mexicanos que migraron a Estados Unidos a las pantallas de la televisión norteamericanas y cambiaron el paradigma de la lucha libre estadounidense. Desde ese momento ha estado trabajando tanto en Estados Unidos como en México.

Actualmente, en su pódcast, aprovecha sus años curtiéndose en la industria para opinar sobre lo que acontece en el rocambolesco mucho de la lucha libre.

Como por ejemplo, cuando seleccionó a la que es para él la superestrella más aburrida en televisión actualmente.

En el episodio 388 del pódcast Keepin’ It 100, Konnan revisó el episodio del 11 de diciembre de Monday Night Raw.

Fue cuando llegó al intercambio de palabras entre Nia Jax y Becky Lynch, que dejó caer que Jax no es entretenida y no está interesado en sus rivalidades: ya sea con Shayna Baszler o Lynch.

«Ella está en todas partes. Realmente atrae miradas pero no es tan entretenida, aún cuando es muy antipática como villana. No estoy interesado en esto, no estoy intrigado con la rivalidad de Nia Jax y Shayna Baszler en este momento. No entiendo esto con Becky, que es tres veces más pequeña que Nia, pero Nia está huyendo de ella».