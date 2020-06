Alguien en WWE pidió el despido de Nia Jax tras la lesión de Kairi Sane

La pasada noche, todos pudimos comprobar la secuencia que una vez más puso a Nia Jax en el foco de todas las críticas, cuando días antes, durante las grabaciones de Raw, se reveló que Kairi Sane había salido mal parada de otra presunta imprudencia de Jax, dejando a la nipona con la cabeza abierta por un golpe contra las escaleras metálicas. Todo, cuando semanas atrás, había sido arrojada abruptamente hacia uno de los esquineros del ring por "The Irresistible Force". Hecho que parece decidió a WWE a prohibir el Buckle Bomb, según reportó Dave Meltzer.

You are strong. I have lost to you many times. I am small and you may think I’m weak.

However, you can never beat my heart. I will get back up again. #WWERaw pic.twitter.com/leXMwuiifO