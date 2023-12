El mejor luchador para la TV, de acuerdo con Road Dogg

El miembro del Salón de la Fama WWE, con D-Generation X, productor, guionista y actualmente vicepresidente senior de eventos en vivo de WWE, Road Dogg, ha definido quién es para él el mejor luchador para la televisión.

Es decir, el luchador que mejor se desenvuelve ante las cámaras y es capaz de cautivar a un público contando una historia sobre el cuadrilátero.

Tenemos por ejemplo a la mano el caso de Eddie Guerrero, quien tenía sus momentos cómicos donde hacía trampa de maneras creativas sin que él árbitro viera, tal y como podemos ver en el vídeo de abajo:

►¿Quién es para Road Dogg el mejor luchador en televisión?

En una reciente edición de su podcast: «Oh … You Didn’t Know», Dogg, ha nombrado a Randy Orton como el mejor luchador para la televisión en la industria.

»He dicho antes que creo que es el mejor luchador televisivo a los 40 años, o la edad que tenga ahora. Discutiré con cualquiera en esta industria o en cualquier otra sobre eso, porque creo firmemente que es genial, es metódico de una manera astuta, ¿sabes a lo que me refiero? No hay nada que no sea asombroso en Randy Orton».

Cuando el coanfitrión Casio Kid le preguntó si tiene otros luchadores en televisión favoritos del pasado, Dogg mencionó a Jake «The Snake» Roberts como alguien que podía captar la atención del público a través de la pantalla de televisión. También enfatizó por qué Orton es tan bueno como lo es.

»Te diré quién fue realmente bueno mucho antes de su tiempo, pero nadie sabía lo que estábamos haciendo, bueno, Vince y su equipo sí, pero nadie más realmente lo sabía: Jake The Snake era un gran luchador televisivo: trabajó con la audiencia a través de la pantalla de televisión, y eso es lo que hace Randy. Randy está cabeza y hombros por encima del resto. Es alguien que fue entrenado y aprendió con Undertaker, Ric Flair, Shawn Michaels y todos estos tipos. Creció con Cena, Batista y todos esos en sus años mozos».

Para la muestra un botón: con 314 millones de reproducciones, Orton es protagonista en el vídeo más visto en el canal oficial de WWE.