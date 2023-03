Sacrifice 2023 verá a Mickie James exponer el Campeonato Knockouts Impact ante Jordynne Grace el 24 de marzo en una revancha de Hard To Kill, cuando la actual monarca se hizo con el título. También será la tercera vez que lo exponga desde entonces. Y recientemente, hablando con Denise Salcedo, quiso enviarle un mensaje a la contendiente. Es interesate apuntar que será solo la segunda ocasión en que las dos se verán las caras en un mano a mano, aunque la sexta en total.

.@MickieJames will defend the Knockouts World Championship against @JordynneGrace at #Sacrifice on March 24 live on IMPACT Plus from St. Clair College in Windsor, ON, Canada!

Get tickets and be there LIVE: https://t.co/he9vY3Oysg pic.twitter.com/L0u4TgvVLF

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) March 14, 2023