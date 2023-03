Kofi Kingston confirma que pasará por el quirófano

Hoy mismo, Kofi Kingston estará pasando por el quirófano debido a su lesión en el tobillo. No sabemos la hora exacta pero el luchador de la WWE lo da a conocer en una reciente publicación en redes sociales en una larga declaración. Desde Súper Luchas le deseamos lo mejor en la operación y en su recuperación.

***Long post ahead. Y’all that don’t like to read, this ain’t for you lol***

Alabama folks are so kind. Earlier today instead of waiting 15 min for an Uber to take me to the YMCA Shades Valley to workout, I opted to take one of those electric street scooters. Big mistake. Half… https://t.co/KQUjlVRCyn

— Kofi Kingston (@TrueKofi) March 17, 2023