Anunciado quinto combate para Sacrifice 2023

El plato fuerte de la programación de Impact Wrestling es marzo es, por derecho propio, Multiverse United (día 30). Uniendo fuerzas con NJPW, la promotora estadounidense y la nipona presentan un cartel aún provisional muy atractivo, que tuvo como más reciente añadido una defensa del Campeonato Mundial Knockouts, donde Mickie James irá contra Deonna Purrazzo, Gisele Shaw y Miyu Yamashita.

Pero menos de una semana antes (24 de marzo), Impact tiene evento en solitario, Sacrifice. Y allí, James deberá poner sobre la mesa dicho campeonato ante Jordynne Grace, quien busca redimirse después de salir derrotada en Hard To Kill. Véase, Grace podría llegar a Multiverse United como monarca.

Además, en las últimas horas Impact ha anunciado una suerte de previa de Multiverse United, porque Deonna Purrazzo y Gisele Shaw disputarán mano a mano durante Sacrifice. Revancha de No Surrender, donde Shaw salió triunfante (con la ayuda de Jai Vidal y Savannah Evans).

Más allá de su potencial calidad “in-ring”, veremos si Sacrifice contiene alguna sorpresa en forma de cambio titular, pues el evento, a celebrarse dentro de nueve días desde el St. Clair College de Windsor (Canadá), presenta por ahora dos defensas.

Upcoming events:



– March 24 and 25: #Sacrifice and #SacrificeFallout in Windsor, ON



– March 30: #MultiverseUnited in Los Angeles on @FiteTV



– April 16 and 17: #Rebellion and #RebellionFallout in Toronto, ON



Full details and ticket information: https://t.co/bQfDZGt0PH pic.twitter.com/ME3KSN5xgN