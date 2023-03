La estabilidad de Wade Barrett en WWE SmackDown

Wade Barrett fue ascendido de comentarista de NXT a SmackDown unos meses atrás y no se ve dejando ese rol en un futuro cercano, como señala en su reciente entrevista en el Daily Star. El que anteriormente fuera luchador de la WWE -llegó a ser líder de The Nexus o Campeón Intercontinental en cinco ocasiones- explica que estar en la posición en que se encuentra es el papel más permanente que puedes tener; podemos poner como ejemplo a Michael Cole, que justamente es su compañero.

Here's your new #SmackDown announce team! Welcome to the blue brand @StuBennett 👊 pic.twitter.com/Fz0jXC8qod

— WWE (@WWE) October 6, 2022