Es una de las leyendas más queridas del Universo WWE, es también uno de los luchadores retirados con más experiencia en la empresa, tanto delante como detrás de cámaras; también es un miembro del Salón de la Fama, así como ha tenido éxito no solo con un personaje sino con muchos. Cuántas cosas podemos decir de Mick Foley. Y por todas ellas debemos prestarle atención cuando habla de lucha libre.

No aparece en pantalla tanto como muchos querrían, pero cuando lo hace es una celebración para la fanaticada. Una fanaticada que puede seguir conectada con él de otras formas, empezando por sus redes sociales. Y de ellas hablamos ahora, de Twitter en concreto; porque si bien unos días atrás criticaba el manejo de Aleister Black por parte de la empresa, ahora elogia lo que está haciendo una luchadora de NXT.

Foley estuvo viendo anoche el show televisado de la marca amarilla y comentó esto de Chelsea Green:

What a treat to watch @ImChelseaGreen – she is one of those superstars who does so many of the little things well. Everything she does has meaning. #FoleyChristmasRoom pic.twitter.com/ukJhjWuU3N

Thank you @ImChelseaGreen – but I just call them like I see them. You have a passion for this crazy business like few I’ve ever seen – and it shows in every little thing you do. You are💰 kid! https://t.co/TQUUjSJyJF

— Mick Foley (@RealMickFoley) February 20, 2020