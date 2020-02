La XFL de Vince McMahon sigue adelante, parece que en este segundo intento tendrán más éxito que en el primero, después de haberse disputado dos jornadas. Quienes siguen esta liga de fútbol americano lo sabrán pero para los más curiosos podemos decir que los mejores equipos por ahora están siendo los DC Defenders y los Houston Roughnecks; los únicos que ganaron sus dos encuentros, liderando actualmente cada uno su división. Si hablamos de jugadores, el que más ha llamado la atención, entrando en el terreno de WWE, es quien imitó a una leyenda de la lucha libre.

Por ahora hablamos de dos divisiones, con cuatro equipos en cada una. Pero es de suponer que más adelante la liga crecerá en ambos sentidos. Nada se sabe todavía de forma oficial, pero FOX ha querido saber la opinión de los fans acerca de qué ciudades querrían que se involucraran.

What city needs an XFL team? 🤔

— XFL on FOX (@XFLonFOX) February 19, 2020