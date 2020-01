No podemos hablar de él como del Big Show, pero The Miz dio recientemente un nuevo cambio de bando cuando atacó a traición a Kofi Kingston después de que este lo venciera en un mano a mano. Sabemos que vuelve a ser rudo, pero no a qué lo conducirá eso. Mucho se está especulando con que volverá a aliarse con John Morrison y juntos intentarán dominar de nuevo la división de duplas. Esto significaría además que «The Shaman of Sexy» también volvería como villano a pesar del gran cariño que le tiene la fanaticada.

► CM Punk vs The Miz… en WWE Backstage

La nueva cara poco amable de Mizanin la vimos anoche también en WWE Backstage, programa al que el luchador acudió como invitado. No estuvo presente como analista CM Punk, pero el nuevo rudo de SmackDown quiso burlarse de él.

«Ahora sí que WWE Backstage está listo. Me están quitando todos los micrófonos. Ha sido genial, increíble. Siento que este ha sido el mejor episodio de WWE Backstage que se ha hecho hasta ahora. Digan alguien que lo hiciera mejor que yo. Lo siento, lo siento, no he cambiado la cultura, culpa mía, culpa mía«.

Como recordarán, en su primera aparición en el programa de FOX, Punk habló de que cambió la cultura, de ahí la burla de Miz. En cambio, la respuesta del ex luchador va por otro camino. La tenemos en una imagen porque fue eliminada de su Twitter.

«Ve a recoger ese dinero ensangrentado de Arabia Saudita, maldito idiota».

No sabemos si Punk tiene la intención de volver a WWE, pero de ser así esta no es la mejor forma de hacerlo. Por otro lado, precisamente el que esta publicación fuera eliminada sí que es un buen paso hacia eso. ¿Veremos una revancha Punk vs Miz algún día?