WWE no permite a Rhea Ripley tatuarse esta zona del cuerpo

No los vemos porque están cubiertos por su atuendo luchístico, pero Rhea Ripley tiene varios tatuajes en el cuerpo. Sin duda es una amante de los mismos y los muestra habitualmente en publicaciones en sus redes sociales. A continuación podemos ver una de hace unos meses que nos confirma que tiene algunos en las piernas y en los antebrazos. Ninguno de ellos visible cuando está en los encordados de WWE.

► WWE no permite a Rhea Ripley tatuarse esta zona

Eso no se debe a que ella misma no quiera hacerse más en otros sitios donde sí se verían, sino a que la empresa no se lo permite. Esto mismo confirmo la actual Campeona NXT durante una reciente entrevista con talkSPORT.

«Mi sueño desde que era una niña es ser la persona más tatuada de la historia. ¡Me encantan los tatuajes, no sé por qué! Siempre me han encantado. Pero, lamentalemente para mí, WWE no me permite tatuarme la parte superior de mi cuerpo. ¡Por eso tengo este atuendo para las piernas! Llevo pantalones para que los tatuajes que tengo en las piernas no se vean. Estoy intentando acabar de tatuarme las piernas e intentaré convencer a quien tenga que convencer para tatuarme los dos brazos. Veremos cómo va eso».

No comenta el motivo, pero WWE se lo tiene prohibido.

Fuera de esto, la australiana también habló de su lucha con Charlotte Flair en WrestleMania 36 y del especial de la noche antes, NXT TakeOver: Tampa.

«Si el campeonato tiene que ser defendido, el campeonato tiene que ser defendido. Amo luchar así que si quieren que esté allí (en Tampa) estaré. Esto es lo que siempre he querido hacer y no me voy a rendir. Lucharé aunque al día siguiente luche en WrestleMania».

Podría darse la situación, pero quizá la compañía no quiera arriesgarse a una lesión horas antes del evento más grande.

Pero en cuanto a esa posible lucha en el especial amarillo, nombró a dos posibles rivales.