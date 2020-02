Ayer se dio el regreso de CM Punk a WWE Backstage de FOX, y como todo el mundo se ha dado cuenta, incluyendo el propio exluchador, la compañía se niega a mencionarlo en los shows televisivos de WWE.

Punk retó públicamente a WWE para que lo nombraran, aunque luego borró rápidamente el tuit con el que lo hizo.

► WWE estaría molesta con CM Punk

Porque precisamente eso fue lo que lo pudo meter en problemas con WWE. Y es que Mike Johnson de Pro Wrestling Insider señala que, existe la posibilidad de que eso sea una consecuencia por el tremendo ataque que Punk le hizo a Miz vía Twitter, que incluyó hasta una mención al «dinero ensangrentado de Arabia», luego de que The Miz se burlara un poco de Punk al decir en una promo tras bambalinas, y con el show ya acabado, que lamentaba que él no hubiera podido cambiar la cultura de la lucha.

El Miz, uno de los chicos más carismáticos y queridos de la empresa, tan solo estaba intentado dar de qué hablar en redes. La respuesta de Punk molestó hasta a Ryback, una Superestrella que no tiene pelos en la lengua.

«WWE se puso un poco… hmmm… se despeinaron un poco, vamos a decirlo así, por lo que Punk tuiteó hacia The Miz».

Esto tendría sentido, de no ser por el hecho de que WWE no promocionó la primera aparición de Punk en WWE Backstage tras su debut, mucho antes de la mencionada insultada al Miz.

La verdadera razón de su no mención luce bastante clara: como el señor McMahon no quiere que se promocionen luchas que no ocurrirán, menos quiere que se nombren Superestrellas que no volverán a WWE. Punk ha dicho ya varias veces que no quiere regresar al ring.