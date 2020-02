No están lesionadas, no han tenido ningún problema con la empresa, son dos luchadoras populares que podrían estar haciendo mucho más… ¿Qué pasa con The IIconics? A principios de febrero Dave Meltzer comentó que WWE decidió sacarlas de la televisión, quizá para que se reinventen, añadiendo que la idea es que regresen pronto. No obstante, oficialmente no se ha sabido nada desde noviembre de ninguna de las dos.

Pero si continuamos con la información del editor del WON, quizá ahora tengamos una pista de cuál podría ser su siguiente paso. Podrían reinventarse de muchas formas (aunque muchos pensarán probablemente que no lo necesitan) y una de ellas serían volviendo a NXT. Si lo hicieran, lo cual solo puede especularse en este momento, además serían bien recibidas por la Robert Stone Brand que está dando comienzo.

► ¿The IIconics a la Robert Stone Brand?

Después de ver la lucha de Chelsea Green, acompañada de Robert Stone, anoche en la marca amarilla, Peyton Royce dijo que está obsesionada con ambos. Su compañera no quiso dejar pasar la oportunidad de lanzarle un guiño.

We might be looking for a tag team… 😏😍 https://t.co/uyUhThm5MK — CHELSEA GREEN (@ImChelseaGreen) February 20, 2020

«Quizá estemos buscando una pareja…«.

Tenemos poco con lo que especular aquí pero la pelota está en el tejado de Las Icónicas. Desde un primer momento nos parece que este proyecto de marca que están desarrollando Green y Stone va a ir a más, va a sumar más miembros. No solo hablamos de luchadoras, sino también de luchadoras. Podría no ser así, pero si lo fuera no estaría mal que las ex Campeonas de Parejas WWE se sumaran.

Estarían tanto reinventándose, haciéndose más divas, menos divertidas, e impulsando la Robert Stone Brand, porque para empezar serían sus dos clientas más importantes, más populares. Sería bueno para todos, también para la marca amarilla.

Pero no sabemos si ese es el plan que tienen en la empresa. De nuevo, oficialmente no se sabe nada. El último informe lo puso sobre la mesa Meltzer a primeros de mes y desde entonces eso es todo lo que sabemos sobre las australianas.