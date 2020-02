Poco hemos visto hasta ahora de la alianza de Chelsea Green con Robert Stone en la Robert Stone Brand. Ni siquiera está claro si el luchador/representante va a tener más clientes o va a centrarse en la luchadora de forma exclusiva. Pero bien desarrollada esta trama puede resultar interesante. Por lo de pronto, el miércoles que viene veremos cómo se presentan en NXT para un nuevo combate de ella (si es que no vuelve a negarse a ir).

► Chelsea Green tuvo que rogar a WWE

Eso es el futuro y ahora queremos hablar de pasado. Porque recientemente Green concedió una entrevista a Notsam Wrestling en la que contó mucho acerca de su carrera. Por ejemplo, afirmó que tuvo que rogar a WWE para conseguir una última prueba.

«Bueno, lo curioso es que no tuve que llegar a pensar qué sería de mi vida sin WWE porque mi meta siempre ha sido venir aquí. Nunca contemplé otra opción pero quería hacerlo por mí misma, quería ganarme estar aquí. «Hace dos años estaba en Impact, en el mejor momento de mi carrera, pero no podría dejar de pensar en venir a WWE y a NXT. Y tuve que rogar para conseguir mi última prueba. Tuve que enviar varios correos electrónicos diciendo. ‘Quiero otra prueba y no les daré ninguna razón para que no me contraten después’. Y esa fue la prueba en que me contrataron, creo que fue la tercera o la cuarta». «Estoy tan feliz de que sucediera de esta manera porque ahora sé quién soy y tengo mucha confianza respecto a lo que pongo sober la mesa. Si hubiera venido hace un año o dos años no hubiera tenido la misma confianza. Entonces no habría entrado sabiendo que me merezco el lugar en el que estoy. Ahora sé lo que pongo sobre la mesa y estoy totalmente confiada de que merezco lo que tengo».

También habló acerca de su oponente de ensueño.

«¿A quién me gustaría enfrentar? Rhea, Rhea Ripley. También me gustaría luchar con Candice (LeRae). Existe algo de historia entre nosotras así que también me gustaría. Pero si quieres ser el hombre tienes que vencer al hombre y creo que esa es Rhea. Creo que enfrentando a ella les demostraré a todos lo que puedo hacer en NXT. Me gusta las diferencias entre las dos. Somos totalmente opuestas. Yo sé que me veo como una Diva, así es como siempre quise verme».

Por último, Green nombró a su principal inspiración en la lucha libre.