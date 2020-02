Mick Foley lanza dardo a WWE por el manejo de Aleister Black

Si nos ceñimos a sus habilidades luchísticas y su personaje, Aleister Black posee todos los mimbres para ser campeón mundial en WWE. Y probablemente acabe portando uno de los dos grandes cetros varoniles del elenco principal. Aunque ya saben que una ostentación no asegura tu permanencia en la «élite», y si bien el holandés cuenta con el apoyo de Paul Heyman y es un habitual cada semana de Monday Night Raw, de momento su manejo deja bastante que desear. Situación que quedó simbolizada en su implicación ayer durante el show rojo, donde confesó que se siente cual animal enjaulado. Promo que, por cierto, guarda ecos con cierta escena del film Watchmen.

Mick Foley, habitual seguidor de la programación de WWE, quiso comentar en Twitter el estatus de «The Anti-Hero», sin morderse la lengua.

I think @WWEAleister is just one major feud away from making a big jump up the @WWE ladder….but the right opponent is everything! https://t.co/PMTp9d6e28

— Mick Foley (@RealMickFoley) February 11, 2020