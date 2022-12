► Matt Riddle, fuera de los próximos house shows

“Parece que Matt Riddle está fuera. No sé si es una lesión legítima, y lo están descartando. Luchó en un combate, así que no debe ser tan malo. […] No sé qué está pasando, pero Riddle parece haberse ido por el momento”. Esta información se daba a conocer después de que Matt Riddle fue brutalmente atacado por Solo Sikoa en el Monday Night Raw de esta semana. Justo después de haber perdido junto a Kevin Owens contra The Usos en un combate por el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE.

.@SuperKingofBros just got bulldozed by @WWESoloSIkoa on #WWERaw! pic.twitter.com/BGJ1aZRuF8

— WWE (@WWE) December 6, 2022