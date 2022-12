Unas cuantas semanas atrás -fijémonos en cuán lejos ha llegado la controversia- Road Dogg se comparaba con Bret Hart diciendo que él era un mejor artista mientras que su compañero de vestidor era un mejor luchador. Como era de esperar, le llovieron las críticas. Incluso él mismo se sintió mal por sus palabras. Aunque de ninguna manera buscaba criticar a «The Hitman» o resaltar su propia carrera en los encordados. Como da a conocer en un nuevo episodio de Oh You Didn’t Know, quería mejorar las reproducciones de su podcast.

► Road Dogg, Bret Hart y las reproducciones

“Hay mucha gente molesta por mis comentarios sobre Bret Hart. Y mire, de hecho, hice una entrevista con un caballero que conocen, Bill Apter, quien me llamó la semana pasada. En realidad estaba en la oficina de Stanford y él me llamó. Entonces hablamos un poco y él dijo: ‘Sabes, solo quiero hacer un artículo sobre lo que dijiste, y ¿crees que te equivocaste?’.Y le dije: ‘Sí, mira, tal vez en retrospectiva podría haber cambiado algo del lenguaje’. Pero el mensaje seguiría siendo el mismo, ¿sabes a lo que me refiero?

«De eso estaba hablando cuando eliminé la palabra ‘deportivo’ (haciendo referencia a ser un artista deportivo’. Así enmarqué el argumento. Si Bret y yo tuviéramos que salir mañana por la noche en cualquier edificio en el que estuviéramos, y tuviéramos 10 minutos para hacer algo para entretenerlos, Bret tendría que luchar por eso, ¿sabes a lo que me refiero? (risas). Yo podría hacer un par de cosas más, es todo lo que digo.

«Mira, todavía estoy tomando el pelo un poco, y me estoy divirtiendo con esto. ¿Y puedo ser honesto sobre algo? Presioné con lo de Bret, ¿sabes a lo que me refiero? Presioné un poco más de lo normal. Mi*rda, mi bote estaba tan lleno de peces que tuve que ir a la orilla. Así que solo estaba buscando, ya sabes a lo que me refiero, algo de vapor. Solo busco algo a lo que hincarle el diente. Y hombre, eso sucedió.

«Pero luego llegué a un punto en el que me sentí muy mal dentro de mi propia cabeza y corazón. Y tuve que hacer esta conversación en mi cabeza, como: ‘Está bien, lo hiciste, pero lo hiciste por las reproducciones’. ¿Y es realmente como te sientes, hasta dónde llegaste? ¿Dónde estaba tu línea real? ¿Saben lo que quiero decir? Y todavía siento lo mismo. Pero presioné sobre él más fuerte de lo que debería haberlo hecho. Y me hizo sentir incómodo, para ser honesto. Me hizo sentir incómodo durante dos o tres semanas”.