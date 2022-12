Matt Riddle fue llevado al hospital tras ser atacado por Solo Sikoa

En el reciente Monday Night Raw, Matt Riddle tuvo como compañero de última hora a Kevin Owens, luego de que Elias fuera atacado por The Bloodline antes del programa. Ambos se enfrentaron a The Usos por el Campeonato Indisputable de Parejas WWE, aunque no lograron conseguir la victoria gracias a la intervención de Sami Zayn.

► Matt Riddle sufrió brutal ataque de Solo Sikoa en WWE RAW

Luego de que concluyera el combate, Solo Sikoa se quedó solo en el ring mientras que Kevin Owens perseguía al resto de sus compañeros de The Bloodline, y aprovechó para castigar aún más a Matt Riddle, a quien le aplicó un Samoan Spike, movimiento clásico de Umaga, seguido de una embestida contra el esquinero, haciendo palanca con una silla, lo cual terminó de lastimar definitivamente al Original Bro, quien fue sacado en una camilla minutos después.

El comentarista de WWE Kevin Patrick reveló durante la segunda mitad del programa que Matt Riddle fue transportado a un hospital local en Washington, D.C. en una ambulancia después del horrendo ataque de Sikoa. Hasta el momento, se desconoce la situación del Original Bro y cuánto tiempo estará fuera de acción. Seguramente en las próximas horas habrán mayores novedades.

Por otra parte, The Usos no tendrán mayor descanso ya que este viernes afrontarán una nueva defensa titular en SmackDown ante Sheamus y Butch, quien reemplazará a Drew McIntyre por lesión.