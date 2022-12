Drew McIntyre no estará en SmackDown este viernes

Drew McIntyre y Sheamus se estaban preparando para afrontar el próximo viernes una lucha por el Campeonato Indisputable de Parejas WWE contra los ganadores de The Usos y el equipo conformado por Matt Riddle y Elias, quienes se batirán esta noche en Monday Night Raw por el mismo cetro. Este encuentro se concretó luego de que Sheamus atacara a Jimmy y Jey tras bastidores, como un significado en que la rivalidad entre The Bloodline y quienes fueran sus oponentes en Survivor Series aún no termina.

Lo que parecería ser un gran combate para este viernes, ya no ocurrirá, debido a que Drew McIntyre anunció hace pocas horas en su cuenta de Twitter de que no cuenta con el alta médica para competir. Prometió regresar pronto, pero no precisó qué tipo de molestia es la que tiene.

Unfortunately I am medically disqualified to compete this Friday on #Smackdown

I don’t like to miss any shows as everybody knows but I promise I’ll be back soon

— Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) December 5, 2022