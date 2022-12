Bobby Lashley confrontó a Seth Rollins durante el reciente Monday Night Raw. The Almighty y The Visionary se encontraron cara a cara semanas después de su enfrentamiento extremadamente físico que también involucró a Austin Theory en Survivor Series, y volvieron a calentar su duelo de la próxima semana, donde ambos buscarán convertirse en el retador número uno de Theory por el Campeonato de los Estados Unidos.

► Petey Williams fue lastimado accidentalmente por una lanza de Bobby Lashley

Durante la interacción entre Rollins y Lashley, el primero le dijo a su futuro rival que estaba celoso de Brock Lesnar, lo cual enfureció al «All Mighty», quien lo terminó atacando. Ambos continuaron la riña dentro y fuera del ring hasta que llegaron varios oficiales, encabezados por Adam Pearce, a separarlos.

Lashley quería ponerle las manos a Rollins a como de lugar, pero durante el mismo altercado, cuando trató de golpear al Visionario con una lanza, impactó accidentalmente al productor de WWE Petey Williams, dejándolo tendido en el ring. Esta situación fue referida minutos después por los comentaristas, y motivó a que Adam Pearce le dejara un ultimátum a Lashley, advirtiéndole que en caso de repetirse, será suspendido.

Petey Williams fue contratado por WWE a inicios de este año, luego de un paso por Impact Wrestling. Si bien ha trabajado como luchador y es conocido por su Canadian Destroyer, desde el 2017 ejerció labores de productor en dicha empresa. Williams no ha luchado en WWE, y para saber su último combate nos tenemos que remontar hasta el 31 de octubre del 2021, donde luchó en el evento WAC Year Three: WACstreet’s Back! de la promoción Without A Cause, derrotando a Nick Wayne.