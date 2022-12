Se diría que Vince Russo no siente mucho aprecio por el trabajo de Seth Rollins. Tras tildarlo de «payaso» en octubre, ayer, el otrora Campeón Mundial de Peso Completo WCW consideró que «The Visionary» no merecería entrar en el Salón de la Fama de WWE.

Las palabras de Russo han causado bastante revuelo entre la comunidad luchística de internet, pero la réplica más notoria de las hasta ahora publicadas viene de parte de un «rival»: Kenny Omega.

I’ll laugh now since I can comfortably predict that he’s a future (very deserving) HOF’r https://t.co/Gv4AZKCbd9

— Kenny Omega (@KennyOmegamanX) December 6, 2022