The Usos, mejor equipo del 2022 para PWI

En estos tiempos que casi todos los talentos de la industria valoran los particulares ránquines de Pro Wrestling Illustrated, los competidores de WWE suponen una rara avis, bien instados por la política de su empresa, o instados por la autocomplacencia que otorga la condición de ser una Superestrella de la mayor promotora luchística del mundo.

Y en las últimas horas, se hace patente esta particularidad, porque The Usos, anunciados como equipo número uno del PWI 100 de la célebre revista estadounidense, todavía no han dado cuenta del honor vía redes sociales.

NEW ISSUE: The latest PWI features our 2022 #TagTeam100 ranking, topped by the trailblazing @WWEUsos! (📷: @kimberlasskick)



PLUS: @ReyFenixMx interview, DRAGONGATE, deathmatch wrestling, and much more!



DIGITAL: https://t.co/CBIZbQwMFJ

PRINT (preorder): https://t.co/BLDCXRFsZO pic.twitter.com/IumGCxY7QS