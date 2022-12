Interesante dato sobre el equipo de Matt Riddle y Elias

En el reciente Monday Night Raw, luego de que Elias fuera atacado por los miembros de The Bloodline antes del programa cuando tenía previsto luchar junto a Matt Riddle ante The Usos por el Campeonato Indisputable de Parejas WWE; sin embargo, el «Original Bro» consiguió a Kevin Owens como compañero de última hora para afrontar este importante encuentro, aunque sus esfuerzos no fueron suficiente para que puedan obtener la victoria gracias a la intervención del resto de The Bloodline.

► Matt Riddle y Elias solo han luchado una vez como equipo

Tras los eventos del reciente Monday Night Raw, han surgido un par de estadísticas interesantes con respecto a lo sucedido con Matt Riddle y Elias. Fightful Select ha notado que el dúo tienen más luchas canceladas o retrasadas de las que se han formado parte, considerando que solo han luchado una vez como equipo.

La misma fuente también mencionó que el episodio de RAW de anoche tuvo 72 minutos de acción en el ring, equivalente a un 40% del tiempo de televisión, que es bastante para sus estándares.

“Elias y Riddle ahora tienen más luchas canceladas o retrasadas de los que realmente se han trabajado. Además, hubo más de 72 minutos de acción en el ring en el WWE Raw del lunes”.

Matt Riddle y Elias formaron un equipo bastante interesante, luego de las insistencias del primero por formar esta sociedad; sin embargo, no han podido despegar y ahora ambos están fuera de acción. Habrá que ver qué planes les depara en el futuro una vez que Riddle regrese de su lesión.