Recientemente, rescatamos unas declaraciones de Sting del pasado diciembre, que ahora cobrarían vigencia tras anunciar «The Icon» su última lucha para AEW Revolution 2024, sin concretar forma (ni fecha ni sede del PPV), más allá de que Ric Flair estará en su esquina.

« Sé que Darby [Allin] seguramente será parte de ello . No tendré un combate individual en este momento. Darby [Allin] estará conmigo y yo estaré con él y podremos agregar más . En lo que a mí respecta. Pero tengo algunas personas en mente y la verdad es que no quiero decirlo ahora».

Sting emularía así lo hecho por The Great Muta a inicios del presente año, manteniendo la dinámica de todas sus implicaciones competitivas desde que trabaja bajo los focos de AEW, como sucederá en Full Gear.

Quedan cuanto menos cuatro meses todavía para el que será gran acontecimiento de 2024, pero el runrún ya es muy palpable. Cualquier declaración de algún miembro del elenco será desmenuzada por la comunidad luchística de internet, y aquí tenemos la de Matt Hardy, ante los micrófonos del último episodio de ‘The Extreme Life Of Matt Hardy’.

«Me encantaría ver que su último combate es contra una gran estrella. Me encantaría ver que es Kenny Omega o MJF , u otro. Considerando que se trata de AEW, no me sorprendería si fuese contra Darby Allin. También puedo ver a Sting estando de acuerdo, en un esfuerzo por intentar dejar algo especial para Darby cuando esté listo para marcharse».

Esta pasada primavera, preguntado en ET Canada’s Shakiel Mahjouri por un hipotético combate final de Sting, Allin dijo lo siguiente.

«Quiero que hagamos equipo. Es lo que quiero. Quiero que hagamos equipo. No creo haya nada que demostrar si luchamos el uno contra el otro. Creo que demostraríamos algo con cómo hemos sido un equipo sólido desde el principio hasta el final. Siempre se lo digo a la gente, lo más importante de una historia es el final. Está el principio, la mitad de la historia, pero el final es lo más importante. Y no hay nada que no quisiera hacer para asegurarme que la carrera de este hombre acaba de una forma legendaria, como el resto de ella.

«Me niego a que la carrera de este tipo termine en plan, ‘Ah, estuvo bien’. No, tío. Has visto a Sting saltando de galerías, atravesando mesas. Tiene una espinita clavada. Tiene una espinita clavada, más grande que la de algunos jóvenes del elenco. Así que, gente, dad un paso adelante y competid contra él».