NOAH: “Great Muta Final” The Great Muta se despide

Con una gran asistencia en el Yokohama Arena, Pro Wrestling NOAH presentó “Great Muta Final – Bye, bye”, con el que se despidió el personaje alter ego de Keiji Mutoh.

► “Great Muta Final – Bye, bye”

El legendario Great Kabuki, el “padre” de Great Muta, estuvo presente en el espectáculo.

El evento dio inicio con la presentación de un paquete de video fantástico que destacaron el viaje de The Great Muta, incluidos muchos de sus combates y oponentes característicos, así como también cómo apareció en AEW TV para rescatar a Sting, lo que los llevó a unirse en el combate principal de esta noche.

La ex luchadora de Stardom, Jungle Kyona, se alió con Saori Anou, la máxima monarca de Ice Ribbon, para dominar a Sumire Natsu y Maya Yukihi, dando el toque de glamour a la función. Esta fue la reaparición de Kyona en Japón luego de su excursión a los Estados Unidos. Tras celebrar su victoria, Kyona lanzó la propuesta de la creación de un Campeonato Femenino GHC.

La división junior sigue candente y en combate de tercias, Alejandro, Junta Miyawaki y Yasutaka Yano se llevaron la victoria ante Eita, NOSAWA Rongai y Yoshinari Ogawa luego de que Eita fuera descalificado tras arrancarle la máscara a Alejandro. Este duelo fue preludio al la lucha por el Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC.

Kazushi Sakuraba reapareció en el Yokohama Arena y se impuso a Hideki Suzuki por sumisión en choque dirimido bajo la modalidad MMA.

Good Looking Guys (Jake Lee, Jack Morris y Anthony Greene) la nueva agrupación comandada por Jake Lee, logró la victoria ante Masa Kitamiya, Daiki Inaba y Yoshiki Inamura.

Los cuatro campeones de la división de peso completo (Kaito Kiyomiya, Takashi Sugiura, Satoshi Kojima e Hijo de Dr. Wagner Jr.) se impusieron al equipo Kongo (Kenoh, Katsuhiko Nakajima, Masakatsu Funaki y Manabu Soya) en la semifinal de la función.

Con una brillante despedida, The Great Muta unió fuerzas con Sting y Darby Allin para medirse a Naomichi Marufuji, Hakushi y AKIRA. Los seis luchadores ornamentaron especialmente sus entradas. Great Kabuki también caminó hacia el ring con sus nunchakus y le dio a la multitud un espectáculo sorpresa, con niebla y todo. Dadas las limitaciones físicas del homenajeado, la lucha se desarrolló en su mayor parte a ras de lona, pero cada uno de los luchadores se esforzó en que lucieran al máximo, con castigos fuertes y secuencias de gran carga emotiva.

Apoyado de sus flamantes compañeros de equipo, Muta aplicó un Shining Wizard a Hakushi para llevarse la victoria. Enseguida tomó la sangre de su rival y con ella marcó una tabla de madera con la palabra “fin”, encerrando al demonio para siempre. Con ello recordó el combate de hace 26 años, del 26 de abril de 1996 cuando rompió una tabla sobre Hakushi en señal que liberaba al demonio Muto.

Los resultados completos son:

NOAH “GREAT MUTA FINAL “BYE-BYE””, 22.01.2023

Yokohama Arena

Asistencia: 8,433 Espectadores

1. Welcome to bye bye: Hajime Ohara y Hi69 derrotaron a Atsushi Kotoge y Seiki Yoshioka (6:41) con un Stuka Splash de Hi69 sobre Yoshioka.

2. Who is the valkyrie?: Saori Anou y Jungle Kyona vencieron a Sumire Natsu y Maya Yukihi (13:46) con un Jungle Buster de Kyona sobre Natsu.

3. BEST OF IRON MAN: Timothy Thatcher derrotó a Masaaki Mochizuki (8:44) con un Fujiwara Armbar.

4. This is Anarchy Time: Junta Miyawaki, Alejandro y Yasutaka Yano vencieron a Yoshinari Ogawa, Eita y NOSAWA Rongai (7:22) cuando Eita fue descalificado.

5. WRESTLING BATTLE CRY: Jake Lee, Jack Morris y Anthony Greene derrotaron a Masa Kitamiya, Daiki Inaba y Yoshiki Inamura (10:49) con la Skewer Front Kick de Lee sobre Inamura.

6. GHC Martial Arts Rules: Kazushi Sakuraba venció a Hideki Suzuki (10:37) por detención arbitral (Triangle Choke).

7. To rise sky high: Ultimo Dragon, AMAKUSA y Ninja Mack derrotaron a YO-HEY, Kzy y Dante Leon (11:41) con una Ninja Bomb de Mack sobre YO-HEY.

8. Champion’s Night: Kaito Kiyomiya, Takashi Sugiura, Satoshi Kojima e Hijo de Dr. Wagner Jr. vencieron a Kenoh, Katsuhiko Nakajima, Masakatsu Funaki y Manabu Soya (18:36) con un Moonsault Press de Wagner sobre Soya.

9. End of Nightmare: Great Muta, Sting y Darby Allin derrotaron a Naomichi Marufuji, Hakushi y AKIRA (22:23) con un Shining Wizard de Muta sobre Hakushi.