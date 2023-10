Bobby Lashley quiere incursionar en el boxeo

Bobby Lashley es un dos veces campeón WWE, y también es uno de los tipos más fuertes dentro del elenco de la WWE, que típicamente no le huye a ningún reto, y su sobrenombre de «The All Mighty», puesto por Lio Rush, daba cuenta del poderío que mostraba en cada presentación. Recientemente ha formado una alianza con The Street Profits, a quienes buscará llevarlos a la cima nuevamente.

► Bobby Lashley quiere pelear en las MMA o en Boxeo antes de retirarse

Bobby Lashley tuvo cierto éxito durante su primera etapa en la WWE, luego de la cual incursionó en Impact Wrestling, así como en los deportes de combate donde competiría en Strikeforce, Titan Fighting Championship y Bellator, teniendo bastante éxito allí antes de regresar nuevamente a WWE en el 2018.

Durante una entrevista reciente con Alex McCarthy para Mail Sport, Bobby Lashley confesó que sabe que ya los años no pasan en vano y es consciente de que algún momento tendrá que retirarse, aunque luego expresó su deseo de competir en un combate de boxeo en algún momento.

“Así que he estado hablando de ello desde hace un tiempo. En algún momento de tu carrera, debes dejar de pelear. Pero todavía me queda mucha lucha por delante. Pero ese tiempo también corre, en el que voy a decir: ‘Está bien, quítate eso de la cabeza’. Me han ofrecido una pelea a puño limpio contra un jugador de fútbol. Hablé de un par de combates de boxeo que me interesaría hacer. Las MMA también están todavía en el horizonte. Pero espero tener otra pelea, estoy cruzando los dedos, me gustaría hacer alguna… Personalmente creo que el boxeo es el camino a seguir en este momento.

Hay muchos rumores sobre el boxeo. ¿Estoy peleando contra Tyson Fury? No me parece. Ahí no es donde quiero ir. Pero sí quiero subirme a ese ring y quiero tener uno de esos enfrentamientos más importantes contra alguien. Quiero decir, no tengo tiempo para entrenar para Tyson Fury. Pero de todos modos entreno todo el tiempo, así que probablemente pueda pelear contra alguien que tiene experiencia en el boxeo y que todavía quiere hacerlo, como yo”.

Sólo el tiempo dirá si Bobby Lashley terminará en un ring de boxeo, pero ciertamente necesitará entrenar y prepararse en este oficio, aunque fuerza no le falta.