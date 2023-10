Becky Lynch luchó lesionada en NXT Halloween Havoc

Becky Lynch defendió su Campeonato Femenil NXT ante Lyra Valkyria durante la primera noche de NXT Halloween Havoc este martes, en un gran encuentro en el que ambas tuvieron oportunidades de ganar. Incluso Lyra resistió todo lo que The Man le aplicó y eventualmente conseguiría la victoria y su primer título en WWE. Además, con este resultado, está previsto que The Man ya vuelva a su trabajo a tiempo completo en Monday Night Raw, después de tener un breve pero importante etapa de regreso a la marca de desarrollo, dándole mayor visibilidad a uno de los títulos más importantes de allí.

► Becky Lynch tuvo seis defensas titulares en un mes

La derrota contra Lyra Valkyria marcó el final de un período bastante agitado para Becky Lynch, quien había estado en una carrera vertiginosa portando el Campeonato Femenil NXT, defendiéndolo en seis ocasiones en apenas un mes, tanto en RAW, NXT y en eventos en vivo.

Sin embargo, lo que es aún más intrigante es que Becky Lynch entró al partido con algunas lesiones persistentes, según informó recientemente Bodyslam.net. Si bien se cree que estas lesiones no influyeron en su derrota ante Valkyria, plantea dudas sobre la fatiga producida por su agenda apretada.

«Múltiples fuentes le han dicho a Bodyslam.net que Lynch llegó al encuentro del martes golpeada, pero también se cree que esto no influyó en su derrota ante Valkyria por el título. La creencia es que esto no es una extensión de la lesión en el brazo que Lynch sufrió en No Mercy.»

Es importante señalar de que la afectación sufrida recientemente no tiene relación con la lesión en el brazo que sufrió Becky Lynch en No Mercy. Por ahora, sigue siendo incierto si Lynch necesitará algo de tiempo libre para recuperarse de estas dolencias, ahora que no tiene obligación alguna de defenderlo y de que tampoco está programada para participar en Crown Jewel.