Matt Cardona reta a John Cena para WrestleMania 40

“Entonces, cuando me despidieron de la WWE, desde ese día, mi objetivo no ha sido, oh, ¿qué puedo hacer para volver? ¿Qué debo hacer para impresionar a la gente para que vuelva allí? No, ese no es mi objetivo. Pero estaría mintiendo si dijera que nunca más quiero luchar en el Madison Square Garden, o que nunca más quiero tener un momento de WrestleMania. Por supuesto que sí. Entonces, ¿Matt Cardona alguna vez se irá a casa? Creo que eventualmente, pero no como Zack Ryder, porque Zack Ryder está muerto”. Esto decía Matt Cardona en marzo.

My bag is broken. I have to go to @tumitravel to get a replacement. It’s hard to be THE INDY GOD!!! pic.twitter.com/OwnYflRpob — Matt Cardona (@TheMattCardona) May 1, 2023

> La lucha soñada de Matt Cardona

Pero el Dios Independiente, como se hace llamar en la actualidad, no solo quiere volver sino que tiene una lucha soñada. Una lucha que ahora mismo podríamos considerar tremendamente improbable pero que pensándolo bien podría ser realmente interesante, en especial si WWE le permitiera seguir de alguna manera con su personaje actual, con la aventura que lleva teniendo en los últimos años en la escena indie. El luchador que en estos momentos está sosteniendo siete campeonatos quiere luchar contra John Cena en WrestleMania 40 estando acompañado de Steph De Lander.

My dream match… Matt Cardona w/ Steph De Lander vs. John Cena at WrestleMania 40 — Matt Cardona (@TheMattCardona) May 1, 2023

Habría que ver si WWE y John Cena están interesados. Y también Steph De Lander, que recientemente celebró un año desde su despido de la WWE:

«Hace exactamente 1 año perdí el trabajo de mis sueños. Hoy me siento aquí y me doy cuenta de que probablemente fue lo mejor que me pasó en mi carrera. Inicialmente, no sabía dónde encajaba en la escena independiente. ¡Perra, soy la escena independiente! Al principio, gemí ante la idea de volver a las indies. Pero luego me di cuenta, ahora más que nunca tengo el control total de mi carrera y mi destino. Con un par de botas de lucha libre y un micrófono en la mano, mírame tomar el control de toda la maldita industria. Qué momento tan emocionante para ser SDL».

I brought @stephdelander to my favorite place…@waltdisneyworld! We had the best day ever……at least I thought so!!! 🎥: @SHOOT_HARRY pic.twitter.com/BhdF8QTLNS — Matt Cardona (@TheMattCardona) April 28, 2023

¿Te gustaría ver a Matt Cardona contra John Cena en WrestleMania 40?