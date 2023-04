De 2021 a 2022, estuvo trabajando bajo el nombre de Persia Pirotta en WWE NXT. Nunca llamó mucho la atención y acabó siendo despedida. Desde entonces, trabaja como independiente como Steph De Lander, habiendo pasado brevemente por AEW, ROH e IMPACT. Lucha por todo el circuito, en algunas de las promociones más reconocidas: GCW o Black Label Pro.

En los últimos meses está viviendo sus mejores tiempos junto a Matt Cardona, que la considera su Sensational Sherri. Además, es la actual Campeona WSW desde hace 48 días. Y justamente ahora se está cumpliendo un año desde que viera rescindido su contrato como Superestrella, lo cual ella misma ha recordado en una publicación en Instagram.

> Steph De Lander, un año fuera de WWE

«Hace exactamente 1 año perdí el trabajo de mis sueños. Hoy me siento aquí y me doy cuenta de que probablemente fue lo mejor que me pasó en mi carrera. Inicialmente, no sabía dónde encajaba en la escena independiente. ¡Perra, soy la escena independiente! Al principio, gemí ante la idea de volver a las indies. Pero luego me di cuenta, ahora más que nunca tengo el control total de mi carrera y mi destino. Con un par de botas de lucha libre y un micrófono en la mano, mírame tomar el control de toda la maldita industria. Qué momento tan emocionante para ser SDL».

Steph De Lander solo tiene 26 años así que hay toda una vida por delante en los encordados frente a ella, seguiremos viendo cómo evoluciona.

