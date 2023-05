WWE está celebrando su Draft 2023 con las Superestrellas moviéndose de Raw, SmackDown y NXT para modificar notablemente el panorama narrativo de la compañía de cara al siguiente año hasta que un nuevo evento como este se lleve a cabo, ocurriendo entre medias ascensos, otros cambios de marca, e incluso, aunque esperemos que no, despidos. Durante el Monday Night Raw de esta noche se conoció el destino de muchos luchadores y luchadoras, así como también, como informamos ahora, después del programa.

> Más cambios en el WWE Draft 2023

THE GRAYSON WALLER EFFECT IS CHANGING FRIDAY NIGHTS!@GraysonWWE is headed to #SmackDown as a result of the #WWEDraft! pic.twitter.com/I7chddy8Yo — WWE (@WWE) May 2, 2023

Grayson Waller llega a la marca azul tras haberse convertido en una de las estrellas principales de la amarilla y de haber luchado por el Campeonato NXT. Probablemente se sumará a quienes pasaron por el territorio de desarrollo y triunfaron en el elenco principal sin ganar este título, como Ricochet o Bray Wyatt. Contamos además con sus primeras palabras:

«No lo puedo creer. He soñado con este momento desde que era un niño y nunca pensé que estaría aquí. Pero la verdad es… ¡QUE NO ESTOY SORPRENDIDO! Nací para hacer esto, lo que me sorprende es que tardara tanto en llegar a Raw o SmackDown. Y yo soy un hombre peligroso, y a partir de ahora lo seré todavía más con el chip en mi hombro, y tengo el chip más grande que se haya visto nunca. Pero ahora es momento de celebrar. Este es el ‘Efecto Grayson Waller'».

También se anuncia la llegada de Indus Sher a la marca roja. Tanto Jinder Mahal, especialmente él, como Veer Mahaan, conocen el elenco principal. No así Sanga. Va a ser interesante ver a los tres juntos. Tampoco es que hayan hecho demasiado en el programa de los martes desde que el que fuera Campeón NXT fue enviado allí pero veremos qué les depara el futuro juntos.

Y además, estarán acompañados, no como parte de equipo, sino del movimiento a Raw, por Odyssey Jones. ¿Qué esperar de él? En NXT se ha visto algo pero no mucho. Por su físico muchos lo compararon desde el comienzo con Mark Henry pero eso son palabras mayores. Veremos también de lo que es capaz este luchador en los grandes escenarios.