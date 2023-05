Damage CTRL: «¡Adiós Raw; Hola SmackDown!»

Durante el WWE Draft 2023 se dio a conocer que Damage CTRL trabajarán de ahora en adelante en SmackDown después de haber estado desde sus inicios haciendo de las suyas en Raw, aunque también se pasaron ocasionalmente por la marca azul aprovechando la libertad que la compañía da a ciertas Superestrellas. Pero su programa será el de los viernes por la noche, al igual que el de Bianca Belair, que aún así sigue siendo Campeona Raw. Y también el de Liv Morgan y Raquel Rodríguez, las Campeonas de Parejas.

6th match in 7 days, leaving #WWERaw with a victory!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/XtXwgvXFr3

Todas van a juntarse en la marca azul y pronto estarán luchando por los dos títulos. Ya es oficial que IYO SKY enfrentará a la EST en Backlash 2023. Y probablemente también en el Evento Premium las monarcas de la división de equipos estarán exponiendo el suyo ante Bayley y Dakota Kai después de que estas las vencieran esta misma noche en Monday Night Raw. Una victoria, un cambio de show y tres futuras coronaciones de las que las tres rudas estuvieron hablando en WWE Digital Exclusive:

B: «Primero que nada, ¿podemos dedicar un momento a felicitar a esta mujer por haber recibido el Oblivion y todavía estar de pie?».

DK: «Estoy bien, estoy bien, pelearé con cualquiera, vamos allá».

B: «Estamos muy felices por esta victoria. Porque es la primera victoria de Damage CTRL en 2023. E IYO va a salir de Backlash como la nueva Campeona Raw«.

IS: «No os lo perdáis».

B: «Y acabamos de vencer a las Campeonas de Parejas, ¿sabes lo que eso significa?«.

DK: «Vamos a tener el oro en nuestra cintura«.

B: «Esta noche vamos a celebrar como futuras campeonas de WWE. Adiós, Monday Night Raw; Hola, Friday Night SmackDown. Y hola, Michael, maldito, Cole».

EXCLUSIVE: @itsBayleyWWE cannot WAIT to give @MichaelCole an earful on #SmackDown!

Can Damage CTRL's @Iyo_SkyWWE become the NEW #WWERaw Women's Champion at #WWEBacklash? pic.twitter.com/TAGnifsTKj

— WWE (@WWE) May 2, 2023