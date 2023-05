Omos y MVP envían un mensaje hacia Backlash 2023

Omos, con MVP en su esquina, luchará contra Seth Rollins en Backlash 2023 el 6 de mayo. La rivalidad es un poco extraña pero veremos que sacan ambos luchadores durante su combate en el Evento Premium y si es de transición como parece o sigue adelante una vez el mismo pase. Esta pasada noche, en Monday Night Raw, el Gigante Nigeriano venció a Antonio Alanis mientras que El Visionario venció a Solo Sikoa por descalificación cuando The Usos lo atacaron; luego aparecieron Kevin Owens y Sami Zayn para salvarlo.

En espera de ver cómo continúan estas historias, nos detenemos en las declaraciones de Omos y MVP después de Raw:

MVP: «El Gigante Nigeriano, Omos, ha estado en una dominante racha por tanto tiempo. Tienes que prestar atención, Byron. Acuérdate de lo que le hizo a Brock Lesnar en WrestleMania. Esta noche había una razón para que su oponente tuviera un largo cabello y una barba negra. Porque se parecía mucho a Seth Rollins. El Gigante Nigeriano tuvo la oportunidad de utilizarlo como un muñeco de entrenamiento. Así que ni siquiera es una pregunta si va a ser capaz de hacer eso con Seth Rollins. Seth es uno de los individuos más increíbles que han estado nunca en ese ring. Y esa es la razón por la que Omos lo eligió, porque así va a poder demostrar su dominio. Es por eso que pude negociar un acuerdo para que Omos sea un agente libre y pueda estar en las dos marcas. Es literalmente el talento más grande de la historia de la WWE. Byron, ¿entiendes qué significa eso?«.

Omos: «Eso significa que puedo aplastar a quien me de la gana cuando yo quiera«.

MVP: «Eso es lo que significa«.

