Grayson Waller no quiere que lo comparen con nadie

Grayson Waller, como todas las Superestrellas de WWE, tiene sus influencias, pero no quiere ser comparado con otros luchadores. Eso es inevitable, recurrimos al pasado para elogiar a alguien de la actualidad, por sus habilidades en el encordado o por su talento en las promos, aunque en ocasiones sí se dan situaciones que no se han visto antes, o al menos que no se recuerdan haber visto, como el innovador Rolling Thunder Stunner que realiza el guerrero de NXT. Y de ello estuvo hablando recientemente con Rick Ucchino para Cageside Seats.

> El incomparable Grayson Waller

“Eso es una gran parte de lo que hago. No quiero ser como nadie más. Y creo que muchas veces ves a la gente entrar y hacer los mismos movimientos. En la lucha libre, solo hay tantos movimientos. Entonces, mi mentalidad siempre fue que no quiero ser nadie más. No con mis movimientos, mi entrada, nada. Algunos de los movimientos que hago son bastante famosos. Como mi Stunner. También hago el Unprettier o hago el codazo, pero lo hago a mi manera. No hay forma de que puedas ver lo que hago y decir: oh, él es como Austin. Stone Cold no rodará a través de las cuerdas así, como hago yo, ¿sabes a lo que me refiero? Lo mismo con el Unprettier. Como, nadie está haciendo ese tipo de cosas. Entonces, para mí, todo lo que hago es asegurarme de que Grayson Waller sea un individuo y cuando me veas, no me compares con nadie más“.

Grayson Waller es también una de las mayores promesas actualmente de la WWE y promete tener muchísimo éxito en los próximos años.

