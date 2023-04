H2O All Good? | Resultados e imágenes

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora nos enfocamos en el evento H2O All Good? de la promoción H2O Wrestling: Hardcore Hustle Organization celebrado el 24 de abril de 2023 en el H2O Wrestling Center en Williamstown, New Jersey.

If you want to see some good ol’ fashioned wrestling come on down to Williamstown, NJ as @H2OWRESTLING presents All Good?

Doors are 7:15

Bell Time is 8:00

Tickets are $10!!

See you all there for this stacked card.

And remember… All Good? pic.twitter.com/nhuuVllqrF

— Sean Monaghan (@ref_sean) April 23, 2023