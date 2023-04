Grayson Waller quiere trabajar en un segmento con The Rock

Grayson Waller es una de las principales estrellas de NXT. A pesar de haber perdido contra Johnny Gargano NXT Stand and Deliver a inicios de este mes, ahora va rumbo a una nueva oportunidad por el Campeonato NXT cuando se enfrente ante Carmelo Hayes, con quien compartió un segmento en The Grayson Waller Effect el pasado martes en NXT.

► Grayson Waller prefiere una batalla en el micrófono y no en el ring

Grayson Waller participó recientemente en una sesión de preguntas y respuestas en línea. Durante ese tiempo, se le preguntó acerca de una lucha de ensueño que quisiera tener. Waller planteó su propia idea, porque en lugar de tener un combate, le gustaría enfrentarse cara a cara con The Rock en una batalla de promos.

“Ahora, mucha gente habla de luchas de ensueño, pero voy a hacer esto de manera un poco diferente, porque lo que estoy imaginando en este momento es… ¿te imaginas, en un ring, Grayson Waller y The Rock? El mejor. Uno de los más grandes habladores de todos los tiempos. Danos a los dos el micrófono y déjanos cocinar. Oh, quieres hablar de quemadura tras quemadura tras quemadura. Así que hablas del segmento de Grayson Waller y The Rock, ¡eso es rating!”

Grayson Waller tiene mucha confianza en sus habilidades, especialmente en el micrófono, pero ciertamente una con The Rock podría ser demasiado para él; no obstante, difícilmente es algo que pueda concretarse, toda vez que la agenda del hoy actor está bastante copada, a tal punto que ni siquiera pudo estar presente en WrestleMania 39.